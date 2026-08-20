Ρουμανικό F-16 κατέστρεψε θαλάσσιο drone γεμάτο με εκρηκτικά κοντά σε ενεργειακή εγκατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ρουμανίας κατέστρεψε την Πέμπτη ένα θαλάσσιο drone που έφερε εκρηκτικά κοντά σε ενεργειακή εγκατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρότα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μη επανδρωμένο σκάφος αναχαιτίστηκε σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το έργο φυσικού αερίου Neptune Deep, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά πρότζεκτ της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο υπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι το drone ήταν «φορτωμένο με εκρηκτικά» και διευκρίνισε πως δεν προερχόταν από τη γειτονική Ουκρανία.

Νέα περιστατικά με drones στη ρουμανική επικράτεια

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας ότι ισπανικό μαχητικό αεροσκάφος, στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία, κατέρριψε drone που είχε παραβιάσει τον ρουμανικό εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το drone προερχόταν από την πλευρά της Μολδαβίας και αναχαιτίστηκε από αεροσκάφος F-18. Οι Αρχές εκτίμησαν ότι υπήρχε πιθανότητα να είχαν πέσει συντρίμμια σε ακατοίκητη περιοχή στην περιοχή Γκαλάτσι, κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Ο Ισπανός υπουργός Άμυνας, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, επιβεβαίωσε επίσης μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η ισπανική Πολεμική Αεροπορία επέδειξε «εξαιρετικό επαγγελματισμό στην υπεράσπιση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου».

Η Ρουμανία στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων του πολέμου

Η Ρουμανία, με πληθυσμό περίπου 19 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει εξελιχθεί σε μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανατολική της πλευρά, που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, βρίσκεται κοντά σε ουκρανικές περιοχές οι οποίες αποτελούν συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Από το 2023, οι ρουμανικές Αρχές έχουν ανακοινώσει επανειλημμένα τον εντοπισμό συντριμμιών από drones μετά από ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών λιμανιών στον ποταμό Δούναβη.

Σε ξεχωριστό περιστατικό την Κυριακή, το υπουργείο Άμυνας ενημερώθηκε για τον εντοπισμό συντριμμιών drone στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Κωνστάντζας.