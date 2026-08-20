Τραγωδία στη Νιγηρία: Ανατροπή υπερφορτωμένης βάρκας – 40 σοροί παιδιών έχουν ανασυρθεί

Μια υπερφορτωμένη λέμβος ανετράπη στην πολιτεία Σοκότο στη βορειοδυτική Νιγηρία και σχεδόν 40 σοροί παιδιών έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, δήλωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος της Αρχής Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί περίπου 40 σοροί παιδιών», δήλωσε στο Reuters ο Αμπντουλκαντίρ Γιούσουφ.

Το δυστύχημα συνέβη σήμερα το πρωί, όταν οι επιβάτες κατευθύνονταν είτε για να φυτέψουν είτε για να μαζέψουν ρύζι, δήλωσε ο Σακρίν Νταζί, φύλαρχος της περιοχής.

«Δύτες ανέσυραν τις σορούς και η έρευνα συνεχίζεται», είπε κάτοικος της περιοχής.

Θανατηφόρα ναυάγια είναι συχνά στη Νιγηρία, όπου βάρκες συχνά ταξιδεύουν με ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα σκάφος ανετράπη στην πολιτεία Γιόμπε στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ