Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά αεροδρομίου στη Σαουδική Αραβία και εγκατάστασης της Aramco
THESTIVAL TEAM
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones κατά του σαουδαραβικού αεροδρομίου Νατζράν και μιας εγκατάστασης της Aramco στην ίδια πόλη, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.
Οι φιλοϊρανοί αντάρτες «διεξήγαγαν με επιτυχία δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη: η πρώτη στόχευσε μια ευαίσθητη σαουδαραβική τοποθεσία στο αεροδρόμιο Νατζράν και η δεύτερη στόχευσε τις εγκαταστάσεις της Aramco στο Νατζράν», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρί, σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Telegram.
Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση των επιθέσεων από τη σαουδαραβική πλευρά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αφγανιστάν: Απελευθερώθηκαν δύο μέλη του προσωπικού της αποστολής του ΟΗΕ που είχαν συλληφθεί στις αρχές του μήνα
- Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε πρόβολος σε πολυσύχναστη πλατεία – Δείτε εικόνες
- Ασυνείδητος οδηγός λεωφορείου κάνει επικίνδυνη και παράνομη προσπέραση πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας – Δείτε βίντεο