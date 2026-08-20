Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έχει εγκριθεί η ανάπτυξη της υπό συγκρότηση Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (International Stabilization Force – ISF) στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του μεταπολεμικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε αντίθεση με τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το πολιτικό κλιμάκιο δεν έχει εγκρίνει την είσοδο της διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές πως δεν θα υπάρξει καμία ανοικοδόμηση στη Λωρίδα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς».

Η επίμαχη επίσκεψη στη Ράφα

Η ανακοίνωση φαίνεται να αφορά βίντεο που κυκλοφόρησαν σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και έδειχναν ξένους στρατιωτικούς αξιωματικούς να επισκέπτονται την περιοχή της Ράφα μαζί με στελέχη των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Ορισμένα μέσα παρουσίασαν τις εικόνες ως την πρώτη ανάπτυξη δυνάμεων της ISF στη Γάζα.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος με γνώση της υπόθεσης δήλωσε την Τρίτη στην εφημερίδα «The Times of Israel» ότι το υλικό αφορούσε μια «επιθεώρηση τοποθεσίας πριν από την ανάπτυξη» από ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς του Μπουρούντι και της Ουγκάντας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων με το Ισραήλ για τη συμμετοχή τους στη διεθνή δύναμη.

Η Ουγκάντα είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι ενέκρινε την αποστολή στρατευμάτων στη Γάζα στο πλαίσιο της ISF.

Το σχέδιο Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει τον προηγούμενο μήνα ότι το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ είχε εγκρίνει ορισμένα νομικά μέτρα που θα επέτρεπαν την περιορισμένη είσοδο της ISF στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου υπό την ηγεσία του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace).

Η δύναμη αυτή θα περιλάμβανε περίπου 200 στρατιώτες από «φιλικές χώρες».

Σύμφωνα με το σχέδιο, η διεθνής δύναμη θα αναπτυσσόταν στη Γάζα μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, με αποστολή την ασφάλεια περιοχών, αλλά και τη συνδρομή σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και άλλες ανάγκες ασφαλείας. Ωστόσο, η εφαρμογή του σχεδίου έχει καθυστερήσει.

Η Χαμάς είχε συμφωνήσει στο σχέδιο αφοπλισμού που παρουσίασε το Συμβούλιο Ειρήνης τον Ιούλιο, όμως η διαδικασία έχει «παγώσει», καθώς ο Νετανιάχου επιμένει ότι δεν θα υπάρξει ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα πριν η οργάνωση αφοπλιστεί πλήρως.

Χρηματοδότηση άνω των 206 εκατ. δολαρίων

Παρά τις καθυστερήσεις, το Συμβούλιο Ειρήνης συνεχίζει τις προετοιμασίες για τη συγκρότηση της διεθνούς δύναμης.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε πρόσφατα το αμερικανικό Κογκρέσο ότι θα διαθέσει περισσότερα από 206 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της ISF.