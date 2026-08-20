MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: “Δεν θα πέσουμε στην παγίδα του Νετανιάχου” λέει η προεδρία

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Τουρκία «δεν θα πέσει στην παγίδα» που έστησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό της συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλεμπ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη.

«Είμαστε αρκετά έμπειροι για να μην πέφτουμε στην παγίδα προσώπων όπως ο Νετανιάχου, που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή μας», δήλωσε ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρανετίν Ντουράν.

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή – Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Παλαμά Καρδίτσας – Σηκώθηκε ελικόπτερο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 29 λεπτά πριν

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπαίνει στην αποστολή της Ντόρτμουντ για τον τελικό με Μπάγερν Μονάχου

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Χρήστος Δάντης: Η βουτιά στα παγωμένα νερά του Αχέροντα – “Να το ζήσετε”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Στο κάδρο του ΠΑΟΚ ο Στρέλετς – Διαπραγματεύσεις με τη Μίντλεσμπρο για τον Σλοβάκο φορ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά διεύρυνση των ρυθμίσεων για τις οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων