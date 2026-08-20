Γιώργος Κούδας: Ο ΠΑΟΚ παραμένει πάνω απ’ όλους, θα συνεχίσει την πορεία του και χωρίς τον Κωνσταντέλια

Ο Γιώργος Κούδας, ο ποδοσφαιριστής που έχει ταυτίσει όσο κανείς άλλος το όνομά του με την ιστορία του ΠΑΟΚ, τοποθετήθηκε για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο «Μεγαλέξανδρος» του ελληνικού ποδοσφαίρου μίλησε για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, που για πολλούς αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια ό,τι πιο κοντινό εμφανίστηκε σε επίπεδο ταλέντου, αξίας και επιρροής στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Ο Κούδας στάθηκε αρχικά στον ίδιο τον Κωνσταντέλια και στο μεγάλο βήμα που κάνει στην καριέρα του:

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένα δικό μας παιδί και θέλω να τον συγχαρώ για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετύχει στην Ντόρτμουντ και να κάνει περήφανους τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα.

Αυτή η μεταγραφή είναι ταυτόχρονα μια αναγνώριση για τον ΠΑΟΚ. Για τη μεγάλη μας αγάπη που δημιουργεί ποδοσφαιριστές, τους πιστεύει, τους εξελίσσει και μπορεί να τους ανοίγει τον δρόμο προς το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μπορεί να μη μας αρέσει που φεύγει ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι μια φυσιολογική εξέλιξη να παίξει αυτό το παιδί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.

Ο ΠΑΟΚ ήταν και παραμένει πάνω απ’ όλους μας και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει την πορεία του και χωρίς τον Κωνσταντέλια».

Ο Γιώργος Κούδας έστειλε παράλληλα μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό του συλλόγου, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μπροστά στις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

«Τώρα είναι η ώρα να είμαστε ενωμένοι και να κοιτάξουμε μπροστά. Αύριο έχουμε έναν κρίσιμο αγώνα και η ομάδα χρειάζεται όλους μας δίπλα της. Στηρίζουμε τον ΠΑΟΚ, στηρίζουμε τους παίκτες μας, στηρίζουμε τον άνθρωπο που μας έφτασε σ’ αυτό το επίπεδο και προχωράμε όλοι μαζί».

Πηγή: gazzetta.gr