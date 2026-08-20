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Χαλκιδική: Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο

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Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία, που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, στις 5 το απόγευμα, με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών.

Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι και θα τελεστεί το τρισάγιο από ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης Κασσανδρείας, στη μνήμη των τριών μελών της οικογένειας -του 35χρονου πατέρα, της 28χρονης μητέρας και του μωρού τους, 6 μηνών-, που έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση με βυτιοφόρο.

Σοβαρά τραυματισμένη είχε μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η Πατρίτσια, ηλικίας 7 ετών. Το κοριτσάκι την περασμένη Παρασκευή έφυγε από την Ελλάδα με ασθενοφόρο για τη Μολδαβία εκεί όπου θα συνεχίσει τον μακρύ δρόμο της αποκατάστασης, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, Γεώργιος Παλάζης, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρθηκε στη συμβολική πρωτοβουλία μνήμης που θα τελεστεί αύριο με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο των τριών Μολδαβών, λέγοντας πως το είχε υποσχεθεί στους συγγενείς των θυμάτων.

«Το εκκλησάκι είναι ήδη έτοιμο για το τρισάγιο. Κι εγώ συγκλονίστηκα πηγαίνοντας στο σημείο της τραγωδίας. Εκεί δίπλα βρήκα και μια κουκλίτσα πεταμένη, πιθανότατα της 7χρονης Πατρίτσια», υπογράμμισε ο κ. Παλάζης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη παιχνίδι της μοίρας λέγοντας πως η θεία που ανέλαβε την κηδεμονία του 7χρονου κοριτσιού έχει γενέθλια στις 15 Ιουλίου, ημέρα όπου σημειώθηκε και το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με την οικογένεια να της εύχεται τα «χρόνια πολλά» λίγη ώρα προτού χαθεί στην άσφαλτο.

«Το τρισάγιο αποτελεί έναν μικρό αλλά ουσιαστικό φόρο τιμής στα θύματα και ταυτόχρονα έναν συμβολικό δεσμό μεταξύ του ελληνικού και του μολδαβικού λαού», συμπληρώνει ο Επίτιμος Πρόξενος για τη συγκέντρωση που θα τελεστεί στο σημείο του δυστυχήματος.

Χαλκιδική

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