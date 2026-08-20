Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή σε άνδρα που είχε γίνει η “σκιά” νεαρής – “Με είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει”

Σε έναν πραγματικό εφιάλτη μετατράπηκε η ζωή μιας νεαρής γυναίκας στη Θεσσαλονίκη από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω διαδικτύου, ο οποίος μετά τον χωρισμό τους έγινε η «σκιά» της.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση απασχόλησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης μετά από ακόμη μία καταγγελία που υπέβαλε η γυναίκα σε βάρος του. Ο άνδρας δεν σταματούσε να την «βομβαρδίζει» με τηλέφωνα και μηνύματα, ενώ εμφανιζόταν και μπροστά της, παρόλο που διαμένει σε άλλη πόλη.

Αφορμή για τον οριστικό χωρισμό τους, μετά από έναν χρόνο γνωριμίας, στάθηκε το γεγονός -όπως κατέθεσε η γυναίκα- ότι ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης την έπιασε από τον λαιμό και την απείλησε να μην κουνηθεί, ενώ το τελευταίο διάστημα εκδήλωνε επιθετική συμπεριφορά απέναντί της.

«Ξεκίνησε η όλη κατάσταση πριν από τρεις μήνες που χωρίσαμε. Εκείνη την ημέρα που χωρίσαμε με απείλησε κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης ότι θα με σκοτώσει αν κουνηθώ. Ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο για να με βλέπει, καθώς μένει στην Αθήνα. Είχαμε έναν χρόνο σχέση, αλλά χωρίσαμε και τα ξαναβρήκαμε. Λίγο καιρό αργότερα ξεκίνησε να με παρενοχλεί διαρκώς. Δεν ήθελε να δεχτεί ότι θα χωρίσουμε. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν πάρα πολύ εμμονικός μαζί μου», κατέθεσε.

Μάλιστα, η γυναίκα επεσήμανε στο δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος την έπαιρνε διαρκώς τηλέφωνο, ακόμη και από διαφορετικούς αριθμούς, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την καθημερινότητά της, καθώς δεν σταματούσε να χτυπάει το κινητό της.

«Όταν τον μπλόκαρα, με καλούσε από τη μητέρα του, από φίλους του, έπαιρνε στη δουλειά μου κ.λπ. Έλεγε ότι ήθελε να μιλήσουμε. Μου έστελνε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες και στο email. Φοβόμουν να βγω από το σπίτι, δεν ήξερα τι θα γίνει», ανέφερε.

Όπως έκανε γνωστό, η γυναίκα έχει υποβάλει συνολικά τέσσερις καταγγελίες σε βάρος του κατηγορούμενου, ωστόσο τις προηγούμενες φορές εκείνος δεν είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Προχθές που τον κατήγγειλα ξανά, ήρθε στο σπίτι της μητέρας μου και χτυπούσε το κουδούνι για να κατέβω κάτω. Φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου. Σκέφτηκα μέχρι και την αυτοκτονία για να ηρεμήσω από αυτή την κατάσταση. Εκτός από αυτό που έκανε κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, το τελευταίο διάστημα πριν χωρίσουμε φώναζε, κοπανούσε πράγματα και με φόβιζε», κατέληξε.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει πως προκαλούσε τρόμο στην παθούσα: «Συνέχιζα να θέλω την επικοινωνία μαζί της, καθώς, όταν μου ζήτησε να χωρίσουμε, μου είπε παράλληλα ότι με αγαπάει, κι έτσι δεν μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή μου».

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή απειλή με τη μορφή της επίμονης παρακολούθησης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή.

Επιπλέον, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, προκειμένου να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να μην έχει κανενός είδους επικοινωνία μαζί της.

Πηγή: protothema.gr