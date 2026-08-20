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Ημαθία: Χειροπέδες σε έναν άνδρα που έκρυβε σε αποθήκη ναρκωτικά

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνελήφθη χθες σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τα όπλα.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας σε περιοχή της Ημαθίας και σε έρευνα που έγινε σε αποθήκη που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη βάρους 40 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επίσης, σε έρευνα που έγινε σε 2 οικίες που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 69,62 γραμμαρίων,
– 1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 12,30 γραμμαρίων,
– 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
– συσκευασίες αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών,
– 1 πιστόλι replica με ένα γεμιστήρα και
– Το χρηματικό ποσό των 1.700 ευρώ.

Κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Ελληνική Αστυνομία Ημαθία Ναρκωτικά

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