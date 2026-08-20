Φωτιά στην Κρεμαστή Λακωνίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας. Τέλος, σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).