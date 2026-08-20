Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος που δεν επέστρεψε στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας μετά από άδεια

Χειροπέδες σε έναν 33χρονο δραπέτη των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας Χαλκιδικής πέρασαν χθες το απόγευμα στην Κοζάνη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 33χρονος δεν είχε επιστρέψει στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας -μετά από άδεια που είχε πάρει- και αναζητούνταν από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Παράλληλα και στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και μία 44χρονη συνεργός του.

Τέλος, ο 33χρονος οδηγήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της 44χρονης θα υποβληθεί την κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Κοζάνης, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κοζάνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης 33χρονος ημεδαπός, που αναζητούνταν από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας Χαλκιδικής, για το αδίκημα της απόδρασης κρατουμένου.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και 44χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της συνέργειας σε απόδραση.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 33χρονο δραπέτη, σε περιοχή της Κοζάνης, καθόσον δεν είχε επιστρέψει μετά από άδεια στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης 30 μηνών, για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της 44χρονης θα υποβληθεί την κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης”.