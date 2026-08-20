Σύρος: “Πάω σε μία δουλειά και έρχομαι” – Τα τελευταία λόγια της 41χρονης πριν τη δολοφονία της

Σε ένα πραγματικό θρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.

Όσο προχωρά η έρευνα, οι δικαστικές αρχές προσπαθούν να φωτίσουν τα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, με το μεγάλο ερώτημα να παραμένει: τι ήταν αυτό που οδήγησε τη γυναίκα το απόγευμα της 23ης Ιουλίου στο συγκεκριμένο σπίτι;

Τελευταία χρονικά εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου και η αποδόμηση από πλευράς δικαστικού συμβουλίου βασικών σημείων της εκδοχής του δράστη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Εκτιμάται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως το θανάσιμο πλήγμα δεν σημειώθηκε εντός του σπιτιού και σε συνθήκες άμυνας, όπως είχε υποστηρίξει, αλλά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης του θύματος, που επιχείρησε να διαφύγει και δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι.

«Μου είπε ΄πάω σε μια δουλίτσα κι έρχομαι’»

Χθες μίλησε για πρώτη φορά δημόσια ο πατέρας της διασώστριας αποκαλύπτοντας την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη του.

«Ήταν άνθρωπος έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Είμαστε ερείπια κι εγώ και η μητέρα της», ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και συνέχισε:

«Τέσσερις η ώρα ήταν εδώ, στο σπίτι. Μπαμπά, μου λέει, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι. Κατά τις επτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαίρωσαν μια κοπέλα στην Άνω Σύρο. Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου. Το χτύπημα του δεν ήταν αμυντικό. Ήταν επιθετικό και με μίσος».