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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γρεβενά: 47χρονος τραυμάτισε αστυνομικό με το όχημά του – Νωρίτερα δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνελήφθη σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, 47χρονος ημεδαπός, για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο περιπολίας τους επιχείρησαν χθες το βράδυ σε περιοχή των Γρεβενών, να διενεργήσουν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. όχημα με οδηγό τον 47χρονο, ο οποίος δε συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ακολούθως, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε περιοχή των Γρεβενών και ο 47χρονος, προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, εξακολουθούσε να μη συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αστυνομικών, ενώ ταυτόχρονα κινήθηκε με το όχημά του, προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ενός εξ αυτών.

Ο 47χρονος συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών.

Γρεβενά Ελληνική Αστυνομία

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