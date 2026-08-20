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Σέρρες: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παραλίμνιο – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Παραλίμνιο Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου, περίπου στις 15:00.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Εμ. Παππά.

Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Σέρρες Φωτιά

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