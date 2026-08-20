Σέρρες: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παραλίμνιο – Επί τόπου η Πυροσβεστική
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Παραλίμνιο Σερρών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου, περίπου στις 15:00.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Εμ. Παππά.
Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.