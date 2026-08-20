Με τον νέο Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε ο Κ. Γκιουλέκας – Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα

Με το νέο Γενικό Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, Ματ Χάγκενγκρουμπερ συναντήθηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας σήμερα, Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026, στο ΥΜΑΘ-Διοικητήριο.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκαν εκτενώς οι προοπτικές και οι δυνατότητες της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και το ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Βορείου Ελλάδος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις υφιστάμενες αμερικανικές επενδύσεις στην περιοχή, ενώ επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον αμερικανών επενδυτών για την υλοποίηση περαιτέρω επιχειρηματικών κινήσεων στο μέλλον.

Ο Υφυπουργός ανέφερε στον Αμερικανό Πρόξενο ότι θα ήταν χρήσιμο, εφόσον ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επισκεφθεί την Ελλάδα και το πρόγραμμά του το επιτρέψει, να συμπεριλάβει στην συγκεκριμένη επίσκεψη και την Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά σημαντικούς ιστορικούς και θρησκευτικούς τόπους, όπως η Βεργίνα, το Άγιο Όρος κ.α.