Αυτές είναι οι τροφές που βοηθούν να διατηρήσεις τη μυϊκή μάζα σου όσο μεγαλώνεις

Με την ηλικία, η απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης είναι μια φυσιολογική διαδικασία, όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να την περιορίσεις. Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των μυών, ιδιαίτερα όταν τη συνδυάζεις με τακτική σωματική δραστηριότητα και ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, καθώς όσο μεγαλώνεις ο οργανισμός σου δυσκολεύεται περισσότερο να χτίσει και να διατηρήσει την μάζα στους μυς. Παράλληλα, σημαντική είναι και η βιταμίνη D, τα επίπεδα της οποίας συχνά μειώνονται με την ηλικία και η οποία συνδέεται με την υγεία των μυών.



Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να αλλάξεις ριζικά τη διατροφή σου. Μικρές, στοχευμένες αλλαγές και η επιλογή τροφών που σου προσφέρουν αρκετή πρωτεΐνη και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Έχεις αρκετές εύκολες επιλογές που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου.

Γάλα

Ένα ποτήρι γάλα αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να προσθέσεις πρωτεΐνη στη διατροφή σου. Περιέχει επίσης πρωτεΐνη ορού γάλακτος, η οποία έχει συνδεθεί με τη διατήρηση της μάζας στους μυς. Αν δεν καταναλώνεις αγελαδινό γάλα, μπορείς να επιλέξεις ένα εμπλουτισμένο ρόφημα σόγιας.

Πρωτεΐνη: περίπου 3,5 γρ. ανά 100 γρ.

Κοτόπουλο

Το κοτόπουλο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, με αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός για τη διατήρηση των μυών. Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις άπαχο μοσχάρι ή χοιρινό, καθώς και γαλοπούλα.

Πρωτεΐνη: περίπου 32 γρ. ανά 100 γρ.

Τόφου

Το τόφου αποτελεί καλή πηγή πρωτεΐνης, ιδιαίτερα για όσους δεν καταναλώνουν ζωικά προϊόντα. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει μια καλή προσθήκη στη διατροφή όλων. Πρωτεΐνη προσφέρουν επίσης οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα δημητριακά.

Πρωτεΐνη: περίπου 21,8 γρ. ανά ½ φλιτζάνι.

Όσπρια

Φασόλια, φακές και αρακάς περιέχουν πρωτεΐνη, ενώ είναι παράλληλα πλούσια σε φυτικές ίνες. Μπορείς να τα συνδυάσεις με κινόα, σπόρους chia ή κάνναβης, που αποτελούν επίσης καλές πηγές πρωτεΐνης.

Πρωτεΐνη: περίπου 7,6 γρ. ανά ½ φλιτζάνι μαύρα φασόλια.

Σολομός

Ο σολομός αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και είναι πλούσιος σε βιταμίνη D, η οποία είναι σημαντική για την υγεία των μυών. Παρόμοια οφέλη προσφέρουν και άλλα ψάρια, όπως η πέστροφα και ο τόνος.

Πρωτεΐνη: περίπου 25 γρ. ανά 85 γρ. σολομού.

Πηγή: ladylike.gr