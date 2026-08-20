Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενόψει Μπραν: “Ενότητα, συσπείρωση και αφοσίωση στον Δικέφαλο”

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την πρώτη, ιδιαίτερα κρίσιμη, αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπραν στα Play Off του Conference League και στην Τούμπα αναμένεται να έχει και πάλι τη στήριξη χιλιάδων οπαδών του.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μήνυμά της προς τον κόσμο, πέραν των διαδικαστικών με τους ελέγχους πέριξ του γηπέδου, υπογράμμισε την ενότητα, τη συσπείρωση και την αφοσίωση στην ομάδα, όπως και τη διαφύλαξη της έδρας.

Στο σχετικό της μήνυμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των Play-Offs του UEFA Conference League. Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν έρθετε στο γήπεδο. Οι παίκτες της ομάδας μας θα έχουν απόψε στο πλευρό τους όλους εσάς. Η γεμάτη Τούμπα είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ και όλοι μαζί οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε.

Με τη φωνή, το πάθος και την αστείρευτη στήριξή μας, δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς μπορούμε και δίνουμε στην ομάδα την ώθηση που χρειάζεται για να διεκδικήσει τη νίκη.

Ταυτόχρονα, δεν ξεχνάμε τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ και που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ: την ενότητα, τη συσπείρωση και την αφοσίωση στον Δικέφαλο.

Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας της αναμέτρησης, προστατεύουμε την έδρα μας. Υποδεχόμαστε με σεβασμό την Μπραν και τους φιλοξενούμενους φιλάθλους από τη Νορβηγία, αγνοούμε κάθε πιθανή πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα μας.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 18:45, ενώ για λόγους ασφαλείας, θα κλείσουν στο 65o λεπτό της αναμέτρησης. Φροντίστε να έχετε ολοκληρώσει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις κατά την είσοδό σας στο γήπεδο.

Από τις 15:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση όσων αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα.

Οι φίλαθλοι του Δικεφάλου έχουν τη δυνατότητα, μέσω του Gov.gr Wallet, να μεταβιβάσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους έως και έξι ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet μετά την αγορά του, ούτε στη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet, τυχόν δυσλειτουργίες ή περιπτώσεις χρηστών που δεν έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, η εξυπηρέτηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) και του https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!».