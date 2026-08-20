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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Η 25χρονη επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι εναντίον του 31χρονου – Γνωρίστηκαν στο διαδίκτυο

Intime
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Σε συλλήψεις κατέληξε η συνάντηση δύο ατόμων μετά από διαδικτυακή γνωριμία χθες το βράδυ, στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί βρήκαν 25χρονη να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία της προκάλεσε άνδρας ηλικίας 31 ετών. Οι ίδιοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ακολούθως, η 25χρονη μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ο άνδρας στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση και σχημάτισε σε βάρος τους δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απόπειρας ληστείας και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από διαδικτυακή γνωριμία, η γυναίκα 25 ετών πήγε στο σπίτι του 31 ετών άνδρα, όπου κατά τη διάρκεια παραμονής της, έγινε αντιληπτή να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του με σκοπό την αφαίρεσή του. Όταν ο άνδρας προσπάθησε να την αποτρέψει, εκείνη προσπάθησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο πήρε από την κατοχή της και την τραυμάτισε.

Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η γυναίκα, η οποία επίσης συνελήφθη, νοσηλεύεται φρουρούμενη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

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