Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν

Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για δημοσιονομική σύνεση ενόψει της ΔΕΘ, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ERTNews και τη Βούλα Μαλλά.

Αναφερόμενος στις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε την εξέλιξη αρνητική, επαναλαμβάνοντας ότι, σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι «ανυπόστατα» και «δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να μην μετατρέπονται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. «Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με κραυγές, δεν ασκείται με φωνές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι απαιτεί συνέπεια και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω τις εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ»

Σε ερώτηση για τις πληροφορίες περί αναδιάταξης ελληνικών αμυντικών συστημάτων, ο κ. Λοβέρδος απέφυγε να σχολιάσει τις εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ΚΥΣΕΑ όταν απαιτείται.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη της Κύπρου και της Βουλγαρίας.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα για τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής κρίσης λόγω της ενεργειακής κρίσης, επισημαίνοντας ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητα.

«Αδιανόητο να μπλοκάρει η Τουρκία τον ηλεκτρικό διασυνδετήριο αγωγό»

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε «αδιανόητο» το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να μπλοκάρει τις ερευνητικές εργασίες.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργο που έχει την πλήρη υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στηρίζεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. «Το έργο θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη συμφωνία Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας – Πακιστάν, ο κ. Λοβέρδος είπε ότι η εξέλιξη δεν αποτελεί κάτι που ενθουσιάζει την Αθήνα, αλλά δεν τη θεωρεί απειλή. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας παραμένουν, όπως είπε, «άριστες».

Τι είπε για τη ΔΕΘ και τα μέτρα στήριξης

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η ΔΕΘ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία απλών «παροχών», αλλά ως παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το επόμενο έτος.

Υποστήριξε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και να λαμβάνονται με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα για «γενναίες» παρεμβάσεις πέρα από τις αντοχές της οικονομίας.

Ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός αποτελεί διεθνές φαινόμενο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης φαινομένων αισχροκέρδειας και ολιγοπωλιακών πρακτικών.

«Ο εχθρός της ΝΔ είναι ο κακός της εαυτός»

Κλείνοντας, ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε στο πολιτικό σκηνικό, εκτιμώντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν διαθέτει, όπως είπε, αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που θα της εξασφάλιζαν αυτοδυναμία.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο πολιτικής αλαζονείας και εφησυχασμού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο εχθρός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κακός εαυτός».

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών, εκτίμησε ότι θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεξαχθούν αργότερα μέσα στην άνοιξη.