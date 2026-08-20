“Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στη Μάλμε για τον Έρικ Μπότχαϊμ” γράφουν στη Σουηδία

Ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχυθεί κι άλλο στην επιθετική του γραμμή.

Από την αρχή της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έχει στο ρόστερ του τον Μύθου, πρόσφατα απέκτησε τον Εντιαγέ -με τη μορφή δανεισμού- από τη Σάμσουνσπορ και σύμφωνα με τους Σουηδούς θέλει να κάνει δικό του τον Έρικ Μπότχαϊμ.

Πιο συγκεκριμένα, η “Expressen” αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ -αλλά και η Τράμπζονσπορ του Μο Σαλάχ- έχουν καταθέσει προτάσεις στη Μάλμε για την απόκτηση του 26χτονου επιθετικού.

Ο Έρικ Μπότχαϊμ είναι δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του και πραγματοποιεί φέτος μια εξαιρετική σεζόν με τη Μάλμε, όντας στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερ με 10 γκολ και 3 ασίστ σε 17 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Το συμβόλαιό του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027. Έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μπόντο/Γκλιμτ, Ρόσενμποργκ, Κράσνονταρ και Σαλερνιτάνα.

Από το 2024, όταν και μετακόμισε στη Σουηδία και τη Μάλμε, αριθμεί συνολικά 36 γκολ και 10 ασίστ σε συνολικά 87 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.