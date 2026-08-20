Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Μαζί με συνεργούς του της απέσπασαν 15.000 ευρώ

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, ένας ημεδαπός άνδρας, για τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε. Στην συνέχεια της τηλεφώνησε γυναίκα συνεργός τους προσποιούμενη την αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι ήθελε να την προστατέψει από επιτήδειους που απειλούν πολίτες και για αυτόν τον λόγο έπρεπε να μαζέψει ότι χρήματα είχε στο σπίτι της και να τα παραδώσει σε συνεργό της.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 930 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Επίσης κατασχέθηκε και 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, ως μέσο τέλεσης της απάτης.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Τέλος ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.