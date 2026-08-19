Τροχαίο στη Βούλα: Ελεύθερος μετά την απολογία του ο οδηγός ταξί – Του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης

Ελεύθερος μετά την απολογία του αφέθηκε ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής.

Ανακριτής και εισαγγελέας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, του επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της υποχρέωσης εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής του μια φορά το μήνα, καθώς και της αφαίρεσης άδειας οδήγησης επ’ αόριστον.

Ο 32χρονος οδηγός ταξί με καταγωγή από την Αλβανία αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματίσει η Τροχαία, ο αυτοκινητιστής εκινείτο με το όχημά του στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Βούλα. Όπως προκύπτει και από βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του ταξί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ ο οδηγός της μηχανής δεν είχε φορέσει προστατευτικό κράνος. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί αρνήθηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Όπως υποστήριξε, τη στιγμή του περιστατικού μετέφερε δύο πελάτες και δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ανέφερε, μάλιστα, ότι αποπροσανατολίστηκε από το GPS, το οποίο άλλαξε αιφνιδίως τη διαδρομή που ακολουθούσε, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί την πινακίδα που απαγόρευε την αναστροφή.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι πίστεψε πως η συγκεκριμένη κίνηση επιτρεπόταν, έβγαλε φλας και επιχείρησε να στρίψει, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα.

Σε βάρος του 32χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, όμως η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της υγείας του θύματος.