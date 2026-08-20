Ρένα Δούρου: “Η Τουρκία επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες” – Πυρά στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στα ελληνοτουρκικά εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου, με αφορμή την αντίδραση της Άγκυρας στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών».

Όπως αναφέρει το newsit.gr, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τομεάρχισσα Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζει στην κυβέρνηση απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας την τελευταία επταετία, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή έχει επιτρέψει στην Άγκυρα να συνεχίζει και να κλιμακώνει τις αμφισβητήσεις της έναντι της Ελλάδας.

«Χωρίς να κάνει βήμα πίσω από το παράνομο και αναθεωρητικό δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στον ρόλο του σχολιαστή / παρατηρητή», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρίσκεται η πρόσφατη τουρκική αντίδραση στο νέο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Η Ρένα Δούρου υποστηρίζει ότι με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση η Άγκυρα επανέφερε την πάγια τουρκική θεωρία περί «γκρίζων ζωνών», ενώ συνδέει την εξέλιξη με αυτό που χαρακτηρίζει «επικίνδυνη ΙΧ εξωτερική πολιτική» της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Παράλληλα, αμφισβητεί ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο. «Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο υφίστανται μόνο στην εσωτερικής χρήσης προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης», αναφέρει, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση της έντασης από την τουρκική πλευρά.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ακόμη ότι η στάση της Άγκυρας οδηγεί σε μια κατάσταση κατά την οποία η Αθήνα εμφανίζεται να πρέπει να ζητά την «άδειά» της για κινήσεις στο Αιγαίο.

Την ίδια ώρα, η Ρένα Δούρου ξεκαθαρίζει ότι η κριτική προς την κυβέρνηση δεν συνεπάγεται αλλαγή της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Όπως επισημαίνει, το κόμμα παραμένει προσηλωμένο στην ανάγκη διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, αλλά με «σαφείς κόκκινες γραμμές».

Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί παράλληλα τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας όταν, όπως αναφέρει, κλιμακώνει τις προκλήσεις της, καθώς και την αξιοποίηση των διεθνών συμμαχιών της Ελλάδας, προκειμένου η Άγκυρα να δεσμευθεί μακροπρόθεσμα τόσο στον ελληνοτουρκικό όσο και στον ευρωτουρκικό διάλογο.