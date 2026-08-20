“Νίκη”: Οι τουρκικές προκλήσεις απαιτούν πειστικές ελληνικές απαντήσεις

Με αφορμή τη νέα πρόκληση της Τουρκίας η οποία αμφισβητεί το νέο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Αιγαίο, η «Νίκη», καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να επιτελέσει επιτέλους τον ρόλο της υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη, να εγκαταλείψει την “νεκρή” Διακήρυξη των Αθηνών και τη λογική των “ήρεμων νερών”, να ενισχύσει τις συμμαχίες μας στην περιοχή απέναντι στην Τουρκία και να εκκινήσει άμεσα τις συζητήσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο».

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του κόμματος, σημειώνονται τα εξής: «Στο σήριαλ της τουρκικής προκλητικότητας προστίθεται ένα ακόμα επεισόδιο: η αμφισβήτηση, δια στόματος του εκπροσώπου Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, που ανακοίνωσε εσπευσμένα η ελληνική κυβέρνηση σε μία ανεπιτυχή -όπως όλα δείχνουν- προσπάθεια επικοινωνιακής αντεπίθεσης μετά την ανακήρυξη των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.

Ο κ. Κετσελί, ούτε λίγο-ούτε πολύ, επανέφερε το αναθεωρητικό αφήγημα περί “γκρίζων ζωνών”, μιλώντας για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθηκών. Δεν μας προκαλεί έκπληξη αυτή η τακτική. Έκπληξη μας προκαλεί η επιμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να παραμένει πάγια υποχωρητική έναντι της Τουρκίας που για μία ακόμη φορά επιδιώκει να καταλάβει ζωτικό ελληνικό χώρο στο Αιγαίο.

Μετά τα θαλάσσια πάρκα, τις συνεχώς αυξανόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σήμερα η ‘Αγκυρα αμφισβητεί και το δικαίωμα της χώρας μας να φτιάξει υπεράκτια αιολικά πάρκα στα ανοιχτά της Νάξου, της Δονούσας και της Άνδρου!

Η ΝΙΚΗ απαιτεί από την κυβέρνηση να επιτελέσει επιτέλους τον ρόλο της υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη, να εγκαταλείψει την “νεκρή” Διακήρυξη των Αθηνών και τη λογική των “ήρεμων νερών”, να ενισχύσει τις συμμαχίες μας στην περιοχή απέναντι στην Τουρκία και να εκκινήσει άμεσα τις συζητήσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ