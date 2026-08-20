ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές αγοράς βιβλίων – Πότε γίνονται ενστάσεις

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς και το Μητρώο Παρόχων.

Στους προσωρινούς πίνακες που ανάρτησε σήμερα η ΔΥΠΑ, περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, με συνολικό προϋπολογισμό 3,75 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία ανοίγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 10:00 και ολοκληρώνεται το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Επιταγές αγοράς βιβλίων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο της ένστασης, όπως για παράδειγμα εσφαλμένη μοριοδότηση ή εσφαλμένη κρίση ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

Παράλληλα, πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και ο τρόπος απόδειξής τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα του 2ου Μέρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται και το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού και δίνει στους δικαιούχους και τους ωφελούμενους τη δυνατότητα να αγοράσουν βιβλία με έκπτωση 10% από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τους προσωρινούς πίνακες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.