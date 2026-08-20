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Σκιάθος: Τουρίστες χτύπησαν οδηγό ταξί στο κεφάλι για ένα παράθυρο – Κατέληξε στο Κέντρο Υγείας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8) στη Σκιάθο, όταν δύο Βρετανοί τουρίστες, ο ένας εκ των οποίων ανήλικος, ήρθαν σε σύγκρουση με οδηγό ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews.gr, οι δύο τουρίστες πήραν το ταξί με προορισμό το κατάλυμά τους και κατά τη διάρκεια της διαδρομής προέκυψε αρχικά λεκτική αντιπαράθεση με τον οδηγό σχετικά με το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας. Η κατάσταση, ωστόσο, γρήγορα ξέφυγε και ακολούθησε συμπλοκή.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του ταξί, ενώ ελαφρύτερα τραύματα υπέστη και ο ανήλικος Βρετανός.


Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο τουρίστες για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο τραυματισμένος οδηγός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα στο κεφάλι, ενώ συνελήφθη και ο ίδιος για το συμβάν για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Σκιάθος

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