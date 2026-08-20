Ειδική αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές, ξηλώθηκαν 2.380 μέτρα καλωδίων

Δεκαέξι άτομα συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης σε οικισμούς Ρομά του Ασπροπύργου, ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση συνολικά 2.380 μέτρων καλωδίων που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπής από οικίες.

Ειδικότερα, η αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης σε οικισμούς Ρομά του Ασπροπύργου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των ελέγχων από τις ειδικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ.

Ακόμη, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφορίας και επτά άδειες ικανότητας οδήγησης.

Ιδιαίτερη ήταν η παρέμβαση συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές ενώ κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπής από οικίες.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Τέλος, η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.