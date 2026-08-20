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ΠΑΟΚ: Με βασικούς τους Μύθου και Καμαρά η ενδεκάδα κόντρα στη Μπραν – Εκτός ο Μιχαηλίδης

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα play off του Conference League, υποδεχόμενος τη Μπραν στην Τούμπα.

Ο Δικέφαλος καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα ξεκινήσει την αναμέτρηση, με τον Παβλένκα να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, ο Γιαννούλης θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο και ο Κένι στο δεξί, ενώ το κεντρικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Ελουστόντο και Χατζηδιάκο.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα βρίσκονται οι Σανταμαρία και Ζαφείρης, με τον Καμαρά να αναλαμβάνει ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω από την επιθετική τριάδα.

Στα άκρα της επίθεσης, ο Τάισον θα κινείται από τα αριστερά και ο Χατσίδης από τα δεξιά, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Μύθου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Χατσίδης, Καμαρά, Τάισον, Μύθου.

ΠΑΟΚ

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