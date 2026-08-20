ΠΑΟΚ-Μπραν: Σήμερα η μεγάλη μάχη της Τούμπας για το Conference League – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

Σήμερα Πέμπτη συνεχίζεται το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει τη Μπραν στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί απόψε στις 20:45, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να ξεπεράσει τις απουσίες του και να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στη νορβηγική ομάδα.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του OPEN, ενώ θα υπάρχει και live streaming από το επίσημο κανάλι του OPEN στο YouTube.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα βρίσκεται ο Αλέξης Σπυρόπουλος.