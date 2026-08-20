“Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη για το ματς με την Καλαμάτα – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Φρένο στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη για το ματς του Σαββάτου (22/08 20:00) με την Καλαμάτα στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», στην Τρίπολη, βάζει με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απαγόρευση γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΑΡΗΣ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 1 ης αγωνιστικής, της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2026 2027, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 22/8/2026 και ώρα 20:00 στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.