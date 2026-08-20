MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

“Φρένο” στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη για το ματς με την Καλαμάτα – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φρένο στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Άρη για το ματς του Σαββάτου (22/08 20:00) με την Καλαμάτα στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», στην Τρίπολη, βάζει με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απαγόρευση γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΑΡΗΣ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 1 ης αγωνιστικής, της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2026 2027, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 22/8/2026 και ώρα 20:00 στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.

Άρης Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

“Καμπάνα” δύο αγωνιστικών στον Αντρίγια – Χάνει τα ματς με τη Μπραν!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Κατς κατά Ερντογάν: Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία – Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ηρακλής: Έφυγε από τη ζωή ο Θεόφιλος Πατέλης – Το “αντίο” της ΠΑΕ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με “οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου” – Στο στόχαστρο και οι χώρες που το στηρίζουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν