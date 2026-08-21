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Η συνήθεια που σνομπάρεις σε κάνει πιο κοινωνικό και συναισθηματικά ευφυή άνθρωπο

Φωτογραφία: Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Αν νόμιζες ότι το να βυθίζεσαι σε ένα καλό μυθιστόρημα είναι απλώς ένας τρόπος για να χαλαρώσεις τα βράδια, η επιστήμη έχει να σου αποκαλύψει κάτι εντυπωσιακό.

Η ανάγνωση βιβλίων δεν κάνει απλώς καλό στις νοητικές σου λειτουργίες καθυστερώντας τη γνωστική εξασθένηση καθώς μεγαλώνεις, αλλά ειδικά η λογοτεχνία μυθοπλασίας (fiction) κρύβει ένα απρόσμενο «υπερόπλο». Σύμφωνα με νέες ψυχολογικές και νευροεπιστημονικές έρευνες, το διάβασμα μυθιστορημάτων μπορεί να εκτοξεύσει τις κοινωνικές σου δεξιότητες, να αυξήσει τη συναισθηματική σου νοημοσύνη και να σε βοηθήσει να συνδεθείς βαθύτερα με τους ανθρώπους γύρω σου.

Γιατί η συγκεκριμένη συνήθεια σε κάνει πιο κοινωνικό και συναισθηματικά ευφυή άνθρωπο;

Αν και το διάβασμα θεωρείται μια μοναχική δραστηριότητα, στην πραγματικότητα λειτουργεί ως μια προηγμένη εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Όταν διαβάζεις ένα μυθιστόρημα, ο εγκέφαλός σου υποχρεώνεται να κατασκευάσει από το μηδέν έναν ολόκληρο κόσμο και να μπει στο μυαλό διαφορετικών χαρακτήρων.

Όπως εξηγεί ο Nick Buttrick, επίκουρος καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, η διαδικασία αυτή σε αναγκάζει να έρθεις αντιμέτωπος με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Παράλληλα, ο Raymond Mar, καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο York του Τορόντο, σημειώνει ότι η μυθοπλασία προσφέρει μια συναισθηματική προσομοίωση του πραγματικού κόσμου, καλώντας σε να αναλογιστείς εμπειρίες εντελώς διαφορετικές από τις δικές σου.

Η δύναμη της αφήγησης από την παιδική ηλικία

Τα οφέλη της μυθοπλασίας ξεκινούν από πολύ νωρίς στη ζωή μας:

  • Ανάπτυξη «Θεωρίας του Νου»: Μεταξύ 4 και 6 ετών, τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με παραμύθια και ιστορίες κατανοούν γρηγορότερα ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν δικές τους σκέψεις, συναισθήματα και πεποιθήσεις.
  • Ενίσχυση της ενσυναίσθησης: Μετα-αναλύσεις δεκάδων μελετών επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά που διαβάζουν περισσότερα εξωσχολικά βιβλία αναπτύσσουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Μάλιστα, η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη: η καλή κατανόηση κειμένου προβλέπει υψηλότερη ενσυναίσθηση στο μέλλον και το αντίστροφο.
  • Πιο κοινωνικοί ενήλικες: Έρευνες δείχνουν ότι οι έφηβοι που διαβάζουν λογοτεχνία για ευχαρίστηση εξελίσσονται σε ενήλικες με πολύ καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες.

Μελέτες νευροαπεικόνισης αποκαλύπτουν ότι τα εγκεφαλικά δίκτυα που ενεργοποιούνται όταν παρακολουθούμε μια αφήγηση συμπίπτουν με εκείνα που χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τους συνανθρώπους μας στην καθημερινή ζωή.

Ένα «ταξίδι» στη διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα

Οι σπουδαίοι συγγραφείς είναι παρατηρητές της ανθρώπινης φύσης. Διαβάζοντας λογοτεχνία, έρχεσαι σε επαφή με το διαφορετικό: μια άλλη νοοτροπία, έναν άλλο πολιτισμό, έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Έρευνα σε περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες έδειξε ότι όσοι μεγάλωσαν διαβάζοντας λογοτεχνία διαμόρφωσαν ως ενήλικες μια πιο σύνθετη και ώριμη κοσμοθεωρία. Απέκτησαν μεγαλύτερη διανοητική ταπεινοφροσύνη, αποφεύγοντας τις απόλυτες κρίσεις και κατανοώντας ότι ο κόσμος είναι ένας πολύπλοκος χώρος.

Πώς να βάλεις το διάβασμα στη ζωή σου (ακόμα κι αν δεν έχεις χρόνο)

  • Ξεκίνα με μικρά βήματα: Αντί να κοιτάς το κινητό σου πριν κοιμηθείς, αφιέρωσε 15 λεπτά στο διάβασμα. Σταδιακά μπορείς να το αυξήσεις σε 30 ή 45 λεπτά.
  • Χτίσε μια σταθερή συνήθεια: Κανένα βιβλίο δεν αλλάζει τη ζωή σου από μόνο του. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η συσσώρευση πολλών βιβλίων με τον χρόνο.
  • Μην περιορίζεσαι μόνο σε τεράστια μυθιστορήματα: Μικρές ιστορίες, διηγήματα, κόμικς, graphic novels ή ακόμα και audiobooks μετρούν κανονικά. Τα audiobooks, μάλιστα, μπορούν να κάνουν πιο προσβάσιμα και διασκεδαστικά ακόμα και δύσκολα κλασικά έργα.
  • Κάνε το κοινωνικό: Γράψου σε μια λέσχη αναγνωστών (book club) ή μπες σε κοινότητες όπως το BookTok. Η συζήτηση για τα βιβλία σου επιτρέπει να δεις πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι τους ίδιους χαρακτήρες.
  • Διάβασε χωρίς ενοχές: Μην ντρέπεσαι για το είδος των βιβλίων που σου αρέσει. Το διάβασμα είναι πάνω από όλα απόλαυση.

Πηγή: ladylike.gr

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