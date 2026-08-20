Αχαΐα: Ξεκόλλησε μετά από 5 μέρες το γιοτ που προσάραξε σε αβαθή νερό στο Δρέπανο – Δείτε βίντεο

Ξεκόλλησε μετά από πέντε ημέρες το πολυτελές γιοτ που προσάραξε σε αβαθή νερά στο Δρέπανο Αχαΐας την Κυριακή (16/8).

Όπως αναφέρει το pelop.gr, μετά από συνεχόμενες προσπάθειες πολλών ημερών οι Αρχές κατάφεραν σήμερα να απομακρύνουν το σκάφος, μήκους περίπου 20 μέτρων υπό αμερικανική σημαία.



Σημειώνεται ότι προκειμένου να γίνει εφικτή η μεταφορά του σκάφους από το σημείο χρειάστηκε να αφαιρεθούν καύσιμα ώστε να μειωθεί το βάρος του. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού στον πυθμένα της θάλασσας, με την απομάκρυνση χαλικιών και πετρών από το σημείο όπου είχε προσαράξει το γιοτ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή ενός ρυμουλκού πλοίου που τράβηξε με σχοινί το σκάφος προς τα βαθιά νερά. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία χωρίς να προκύψουν προβλήματα. Στο γιοτ επέβαιναν πέντε άτομα και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Αυτή ήταν η τρίτη επιχείρηση αποκόλλησης του γιοτ. Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί ακόμα δύο επιχειρήσεις, ωστόσο δεν ήταν επιτυχημένες.