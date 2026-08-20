MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αχαΐα: Ξεκόλλησε μετά από 5 μέρες το γιοτ που προσάραξε σε αβαθή νερό στο Δρέπανο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ξεκόλλησε μετά από πέντε ημέρες το πολυτελές γιοτ που προσάραξε σε αβαθή νερά στο Δρέπανο Αχαΐας την Κυριακή (16/8).

Όπως αναφέρει το pelop.gr, μετά από συνεχόμενες προσπάθειες πολλών ημερών οι Αρχές κατάφεραν σήμερα να απομακρύνουν το σκάφος, μήκους περίπου 20 μέτρων υπό αμερικανική σημαία.


Σημειώνεται ότι προκειμένου να γίνει εφικτή η μεταφορά του σκάφους από το σημείο χρειάστηκε να αφαιρεθούν καύσιμα ώστε να μειωθεί το βάρος του. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού στον πυθμένα της θάλασσας, με την απομάκρυνση χαλικιών και πετρών από το σημείο όπου είχε προσαράξει το γιοτ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή ενός ρυμουλκού πλοίου που τράβηξε με σχοινί το σκάφος προς τα βαθιά νερά. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία χωρίς να προκύψουν προβλήματα. Στο γιοτ επέβαιναν πέντε άτομα και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Αυτή ήταν η τρίτη επιχείρηση αποκόλλησης του γιοτ. Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί ακόμα δύο επιχειρήσεις, ωστόσο δεν ήταν επιτυχημένες.

Αχαΐα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτοί είναι οι νέοι τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Γρεβενά: 47χρονος τραυμάτισε αστυνομικό με το όχημά του – Νωρίτερα δεν σταμάτησε σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κυνηγητό στην Εγνατία για διακινητές – Έσπασαν μπλόκα, πέρασαν με κόκκινο και έπεσαν σε περιπολικό

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Κρήτη: Παρατείνονται έως τις 3 Σεπτεμβρίου τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων