MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βούλα: Δωρίζονται τα όργανά του 39χρονου: “Το παιδί μου να δώσει ζωή σε άλλους άνθρωπους”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η οικογένεια του 39χρονου δικυκλιστή που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Βούλα αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του, με την αδελφή του να μιλά για την απόφαση αυτή.

Με σπασμένη φωνή η αδελφή του 39χρονου που έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Βούλα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τη συγκλονιστική στιγμή που η οικογένειά του αποφασίζει να δωρίσει τα όργανά του: «Ο πατέρας μου, παρ’ όλο που είναι και σε ηλικία που οι παλαιότεροι έχουν διαφορετικές απόψεις, ήταν ο πρώτος που πριν τελειώσει η γιατρός τη φράση της είπε: “το παιδί μου να δώσει ζωή σε άλλους άνθρωπους”».

Ο αδελφός της οδηγώντας την μηχανή του, έπεσε με ορμή σε ταξί που επιχειρούσε παράνομη αναστροφή στη Βούλα, σε ένα σοκαριστικό δυστύχημα που καταγράφηκε από κάμερα.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η αδελφή του, ο 39χρονος ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας. Ηλεκτρολόγος μηχανικός που εργαζόταν σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία και στήριζε την οικογένειά του.

Βούλα Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σέρρες: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Παραλίμνιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κέρκυρα: Απεγκλωβισμός 65χρονου Σκωτσέζου από δύσβατη περιοχή στον Πέλεκα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Με βασικούς τους Μύθου και Καμαρά η ενδεκάδα κόντρα στη Μπραν – Εκτός ο Μιχαηλίδης

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με “οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου” – Στο στόχαστρο και οι χώρες που το στηρίζουν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ιαπωνία: Νεκροί 4 εργάτες που χτυπήθηκαν από τρένο εν ώρα εργασιών στις σιδηροδρομικές γραμμές