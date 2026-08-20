Βούλα: Δωρίζονται τα όργανά του 39χρονου: “Το παιδί μου να δώσει ζωή σε άλλους άνθρωπους”

Η οικογένεια του 39χρονου δικυκλιστή που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Βούλα αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του, με την αδελφή του να μιλά για την απόφαση αυτή.

Με σπασμένη φωνή η αδελφή του 39χρονου που έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Βούλα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τη συγκλονιστική στιγμή που η οικογένειά του αποφασίζει να δωρίσει τα όργανά του: «Ο πατέρας μου, παρ’ όλο που είναι και σε ηλικία που οι παλαιότεροι έχουν διαφορετικές απόψεις, ήταν ο πρώτος που πριν τελειώσει η γιατρός τη φράση της είπε: “το παιδί μου να δώσει ζωή σε άλλους άνθρωπους”».

Ο αδελφός της οδηγώντας την μηχανή του, έπεσε με ορμή σε ταξί που επιχειρούσε παράνομη αναστροφή στη Βούλα, σε ένα σοκαριστικό δυστύχημα που καταγράφηκε από κάμερα.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η αδελφή του, ο 39χρονος ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας. Ηλεκτρολόγος μηχανικός που εργαζόταν σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία και στήριζε την οικογένειά του.