Ινδονησία: 84χρονη ανασύρθηκε ζωντανή 3 ημέρες μετά τον φονικό σεισμό

Μια 84χρονη γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή τρεις ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την ανατολική Ινδονησία, σε μια διάσωση που οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν σχεδόν «θαύμα». Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 73 ανθρώπων, τραυμάτισε περισσότερους από 900 και άφησε σχεδόν 60.000 κατοίκους χωρίς σπίτι.



Η Πολίνα Πόμπι, 84 ετών, βρέθηκε ζωντανή την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά τον σεισμό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά του νησιού Φλόρες.



Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τη σεισμική δόνηση είχε αποκλείσει την πρόσβαση στο χωριό Νιτουνγκλέα, όπου ζούσε η ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα να παραμείνει εγκλωβισμένη κάτω από τα κατεστραμμένα μπαμπού τοιχώματα του σπιτιού της.



Ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιφέρειας Σίκα, Μπαμπάνγκ Σουπένο, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η 84χρονη απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για περίθαλψη.

MUKJIZAT! 4 HARI TERTIMBUN RERUMPUAN RUMAH, NENEK LUMPUH DI NTT BERHASIL DIEVAKUASI SELAMAT 🙏😭



Kisah haru dan keajaiban nyata datang dari lokasi terdampak gempa NTT. Nenek Paulina Pobi, lansia sebatang kara berusia 84 tahun warga Desa Nitunglea, Pulau Palue, Kabupaten Sikka,… pic.twitter.com/qC3ZlCVViX — Sumatera Adil & Federal (@indepenSumatera) August 19, 2026

«Δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει»

Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Ρούντολφους Ρίμπα, η γυναίκα δεν μπορούσε να μετακινηθεί ή να καλέσει σε βοήθεια, καθώς ήταν παράλυτη.



«Επειδή ήταν παράλυτη, δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει, έτσι η οικογένειά της την εντόπισε τελικά την τέταρτη ημέρα», ανέφερε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε καλή, καθώς δεν είχε υποστεί τραυματισμούς. Οι διασώστες ανέφεραν ότι ήταν απλώς εξασθενημένη, καθώς δεν είχε φάει ή πιει νερό για αρκετές ημέρες.



«Μοιάζει εξωπραγματικό, σχεδόν σαν θαύμα», δήλωσε ο Ρίμπα.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Παρά την επαναλειτουργία ορισμένων καταστημάτων, πρατηρίων καυσίμων και άλλων επιχειρήσεων στο νησί, οι δρόμοι εξακολουθούν να είναι γεμάτοι συντρίμμια, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για πιθανά θύματα.



Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι έχουν μεταφερθεί στις πληγείσες περιοχές 398 τόνοι βοήθειας, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, σκηνές, καταλύματα για εκτοπισμένους και δωρεές πολιτών.

Ωστόσο, η διανομή της βοήθειας αντιμετωπίζει δυσκολίες εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της Φλόρες και των ζημιών που υπέστησαν οι δρόμοι από τον σεισμό.

Χιλιάδες μετασεισμοί κρατούν τους κατοίκους μακριά από τα σπίτια τους

Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τη χρήση στρατιωτικών αεροσκαφών, πλοίων και προσωπικού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης στις απομακρυσμένες περιοχές.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, Μπέρτον Παντζαϊτάν, η επιχείρηση παραμένει δύσκολη λόγω της γεωγραφίας της περιοχής.



Παράλληλα, η γεωλογική υπηρεσία της Ινδονησίας έχει καταγράψει περισσότερους από 3.000 μετασεισμούς από το Σάββατο, εκ των οποίων τουλάχιστον 86 ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να γίνουν αισθητοί από τους κατοίκους.



Οι συνεχείς δονήσεις έχουν προκαλέσει φόβο σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι αποφεύγουν να επιστρέψουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους.