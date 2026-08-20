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Άλμα πάνω από τα 2 ευρώ για αμόλυβδη και ντίζελ ενώ το Brent καλπάζει, με άνοδο που ξεπέρασε το 3%

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί για ακόμα μια φορά τους τελευταίους μήνες πίεση στην τιμή για τα καύσιμα και προβληματίζει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παρά τη φημολογία για έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, η ένταση στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα ώθησε τα καύσιμα σε άνοδο, κάτι που αναπόφευκτα επηρεάζει και τις τιμές στην Ελλάδα, καθώς πλέον η αμόλυβδη και το ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης) ξεπερνούν τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Ενδεικτικό της αύξησης της τιμής είναι πως την Πέμπτη (20/08) το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε και τα 93 δολάρια το βαρέλι, με άλμα σχεδόν 2,5%.

Το φυσικό αέριο στις συναλλαγές της Πέμπτης έφτασε στα 65,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αντιστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης της προηγούμενης συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, το ντίζελ διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ελαφρώς υψηλότερα από την απλή αμόλυβδη, που βρίσκεται στα 2,011 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η διυλιστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ ανέρχεται σήμερα σε 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1,81 ευρώ με ΦΠΑ.

Καύσιμα

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