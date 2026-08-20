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Δυστύχημα με τουριστικό σκάφος στη Νέα Υόρκη: Ο καπετάνιος δεν διέθετε άδεια

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THESTIVAL TEAM

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Ο καπετάνιος ενός τουριστικού σκάφους που ανετράπη στις 8 Αυγούστου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια μητέρα και το μωρό της, δεν διέθετε άδεια, όπως αποκάλυψαν σήμερα οι αρχές. Ο Μανουέλ Ερνάντες συνελήφθη από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) αφού κατά την έρευνα της Ακτοφυλακής διαπιστώθηκε πως ο 46χρονος από το Ελ Σαλβαδόρ είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, σύμφωνα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

   «Μόλις λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του, θα διασφαλίσουμε ότι θα απελαθεί σύντομα από τη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Μαρκγουέιν Μάλιν.

   Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο, καθώς υπήρχαν 14 επιβαίνοντες αντί για 10 που ήταν το επιτρεπόμενο όριο, ενώ δεν διέθετε σωσίβια για παιδιά. Αναφέρεται επίσης πως ο συλληφθείς δεν διέθετε άδεια για τουριστικές εκδρομές στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.

   Το σκάφος ανατράπηκε κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας την ώρα που επιχειρούσε αναστροφή. Όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν στο νερό, σύμφωνα με μαρτυρίες. Δώδεκα διασώθηκαν, αλλά μια 27χρονη γυναίκα και το μωρό της, μόλις πέντε μηνών, βρήκαν τον θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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