Μπραν-ΠΑΟΚ: Πότε θα γίνει ο αγώνας ρεβάνς στη Νορβηγία

Ισόπαλος 1-1 ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Μπραν στην Τούμπα, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς των Play Off του Conference League.

Ο Δικέφαλος θα ταξιδέψει στο Μπέργκεν, όπου την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει ξανά τη νορβηγική ομάδα, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00 και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν ζωντανά από το OPEN.

Το αποτέλεσμα της Τούμπας αφήνει τα πάντα ανοιχτά, με τη ρεβάνς στη Νορβηγία να αποτελεί ουσιαστικά έναν αγώνα χωρίς περιθώριο για λάθη.