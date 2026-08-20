Αντώνης Κρόμπας: Άργησα να τη δώσω αυτή τη μάχη, ήταν αρκετά προχωρημένη η ηλικία των 40, μια στροφή 180 μοιρών

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Αντώνης Κρόμπας στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, με αφορμή τη νέα θεατρική σύμπραξη με τον καλό του φίλο και συνάδελφο, Λευτέρη Ελευθερίου.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε από καρδιάς στην ουσιαστική επανεκκίνηση που αποφάσισε να κάνει στην ηλικία των 40 ετών εξηγώντας και τους λόγους που τον οδήγησαν σ’ αυτήν.

Στην ηλικία των 40, πραγματοποιήσατε restart στη ζωή σας. Κάνατε μια νέα αρχή πετώντας καταστάσεις που εν μέρει ήταν αυτοκαταστροφικές έως εκείνη τη στιγμή, όπως το αλκοόλ. Ήταν μια σημαντική μάχη αυτή που κερδίσατε;

Φυσικά. Άργησα να τη δώσω αυτή τη μάχη. Ήταν αρκετά προχωρημένη η ηλικία των 40, αλλά ο καθένας, τελικά, έχει τους χρόνους του και, τη στιγμή που θα αισθανθεί έτοιμος, συνειδητοποιημένος και δυνατός, κάνει τη στροφή των όποιων μοιρών στη ζωή του. Εμένα ήταν 180 μοιρών σε εκείνη τη φάση. Άλλοι την παίρνουν πιο ανοιχτά.

Βλέποντας πια με απόσταση τα πράγματα, τι θεωρείτε ότι σας κάλυπτε το αλκοόλ;

Το αλκοόλ ήταν παράπλευρη συνέπεια. Δεν ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν η μη συνειδητοποιημένη διαδρομή μου, η μη συνειδητοποιημένη πορεία στη ζωή μου. Τα πράγματα ήταν λίγο σε μια θολούρα, σε ένα φλου αρτιστίκ, τύπου να περνάμε καλά και όσα πάνε και όσα έρθουν.

Σας έλειπε το όραμα;

Μου έλειπε η απόλυτη συνείδηση της στιγμής, του τι κάνω. Ήταν μια παρατεταμένη εφηβεία, για να το πω έτσι.