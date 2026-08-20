MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γρεβενά: Οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο και τραυμάτισε αστυνομικό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κινηματογραφική καταδίωξη οδηγού οχήματος σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Γρεβενών, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα ώστε να ελέγξουν 47χρονο οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε αργότερα, με τον 47χρονο να επιχειρεί εκ νέου να διαφύγει, κινώντας το όχημά του προς την πλευρά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν εξ’ αυτών.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 47χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Γρεβενά Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Με τον νέο Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε ο Κ. Γκιουλέκας – Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά αεροδρομίου στη Σαουδική Αραβία και εγκατάστασης της Aramco

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Η Ιωάννα Τούνη για τη σχέση του συντρόφου της με τον γιο της: “Κανείς δεν μπλέκει τους ρόλους”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Πλυντήριο με ασφάλεια: Τι να ελέγχετε πριν πλύνετε ένα αντικείμενο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε πρόβολος σε πολυσύχναστη πλατεία – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας