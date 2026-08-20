Γρεβενά: Οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο και τραυμάτισε αστυνομικό

Κινηματογραφική καταδίωξη οδηγού οχήματος σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Γρεβενών, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα ώστε να ελέγξουν 47χρονο οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε αργότερα, με τον 47χρονο να επιχειρεί εκ νέου να διαφύγει, κινώντας το όχημά του προς την πλευρά των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν εξ’ αυτών.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 47χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.