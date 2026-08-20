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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχθηκε χυδαία διαδικτυακή επίθεση – Προσέφυγε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

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THESTIVAL TEAM

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Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει περάσει η υπόθεση των ακραίων μηνυμάτων που δέχθηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου μέσω social media, όπως γνωστοποίησε η ίδια.

Άγνωστος χρήστης εξαπέλυσε λεκτική επίθεση σε βάρος της, κάνοντας μάλιστα χυδαίες αναφορές στην επίθεση με βιτριόλι που είχε δεχθεί στο παρελθόν.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσίευσε στιγμιότυπα από τα μηνύματα, αναδεικνύοντας το ζήτημα της διαδικτυακής βίας. Σε ένα από αυτά, απάντησε: «Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;».

Όταν τα μηνύματα συνεχίστηκαν, ενημέρωσε τον αποστολέα ότι είχε ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός ήταν ψεύτικος, καθώς το πρόσωπο του οποίου η φωτογραφία είχε χρησιμοποιηθεί επικοινώνησε μαζί της και ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία σχέση με τα μηνύματα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ιωάννα Παλιοσπύρου

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