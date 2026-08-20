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Πυροσβεστική: 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα, οι οποίες , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία

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