Καραλής: Νέα φοβερή μονομαχία με Ντουπλάντις – Στα 6,21μ. ο Σουηδός για τη νίκη, 2ος ο Μανόλο στη Λωζάνη και στον τελικό του Diamond League

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε άλλη μια εμφάνιση για τα βιβλία της ιστορίας. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοτοποίησε το δεύτερο ψηλότερο άλμα της ζωής στου στα 6.16μ., αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον για άλλη μια φορά διαστημικό Μόντο Ντουπλάντις.



Τι show είδαμε στο Diamond League της Λωζανης; Στον καλύτερο αγώνα όλων των εποχών του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις έδωσαν μια φοβερή παράσταση με τον Σουηδό τελικά να παίρνει την νίκη με άλμα στα 6.21μ.



Ωστόσο, ο Μανόλο έκανε το δεύτερο καλύτερο άλμα στην καριέρα του με 6.16μ. και το καλύτερό του στον ανοικτό Στίβο.

Ο Έλληνας αθλητής επιχείρησε δύο προσπάθειες στα 6.21μ και μια στα 6,26μ, όμως ο πήχης τον νίκησε.

Με την δεύτερη θέση ο Μανόλο εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό του επί κοντώ του Diamond League, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Ζυρίχη το διήμερο 27-28 Αυγούστου.



Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.51μ., ύψος που… δεν το είδε καν. Έπειτα άφησε τα 5.66 και πήγε κατευθείαν στα 5.81μ., ύψος που πέρασε επίσης πολύ άνετα.



Έπειτα οι δύο επικοντιστές συμφώνησαν να αφήσουν τα 6.11μ. και να πάνε στα 6.16μ. ύψος που είναι record meeting και ο Μανόλο τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια γράφοντας ιστορία.

Ο Σουηδός ήταν αλάνθαστος οπότε ήταν πάνω από τον Καραλή στη βαθμολογία. Ο Ντουπλάντις πέρασε και τα 6.21μ με χαρακτηριστική άνεση και επιχείρησε στα 6.32μ, για νέο παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι επιτυχημένες προσπάθειες του Καραλή: 5.51, 5.81, 5.91, 6.01μ., 6,16 (με τη 2η)

Πηγή: sport24.gr