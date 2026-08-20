Σέρρες: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα νωρίς το απόγευμα στη Νέα Πέτρα Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου, περίπου στις 17:45.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και Εθελοντές. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νέας Ζίχνης.

Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.