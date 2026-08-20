Σέρρες: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα – Στο σημείο η Πυροσβεστική
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα νωρίς το απόγευμα στη Νέα Πέτρα Σερρών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου, περίπου στις 17:45.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και Εθελοντές. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νέας Ζίχνης.
Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.