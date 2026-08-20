Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το “τελευταίο αντίο” στον Γιάννη Τζούστα – Δείτε εικόνες

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν τον γνωστό δημοσιογράφο και αθλητικό συντάκτη Γιάννη Τζούστα, η σύζυγός του Δήμητρα, τα παιδιά του Χρήστος και Ιάσωνας, στενοί συγγενείς, πολλοί φίλοι, συνάδελφοι και συνοδοιπόροι, το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Αυγούστου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Στην οθόνη της αίθουσας προβλήθηκε βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του, την οικογενειακή, τη συνδικαλιστική και την επαγγελματική, ενώ πάνω στο φέρετρο υπήρχε το κασκόλ της Μπαρτσελόνα, της οποίας ήταν φανατικός οπαδός και μέλος του συνδέσμου της.

Στη σεμνή τελετή μίλησαν με συγκίνηση για το ήθος του, την ανθρωπιά του, τη γενναιοδωρία του, την αγωνιστικότητα του και για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ. Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο γενικός γραμματέας της ΕΣΗΕΑ κ. Σταύρος Καπάκος και ο δημοσιογράφος και στενός του φίλος Ζήσης Καραβάς, καθώς και τα παιδιά του, Χρήστος και Ιάσωνας.

Σημειώνεται πως στεφάνι απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, η τελετή ολοκληρώθηκε με το αγαπημένο του τραγούδι Gallo Rojo, Gallo Negro.

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