Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει τις προγραμματισμένες συναυλίες του για λόγους υγείας

Τις προγραμματισμένες συναυλίες του ακύρωσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου για το επόμενο διάστημα, καθώς, όπως αποκάλυψε, τον ταλαιπωρεί μία επίμονη πνευμονία.



Ο τραγουδιστής, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδείας του είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 20 Αυγούστου εξήγησε πως αδυνατεί να συνεχίσει τα live μέχρι να επανέλθει. Παρόλα αυτά, δεσμεύτηκε πως θα επιστρέψει σύντομα.



Στην ανάρτησή του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έγραψε: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».



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