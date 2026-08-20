ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: Έσωσε την παρτίδα ο Μπάμπα, όλα για όλα στη Νορβηγία

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, στον πρώτο αγώνα των playoffs του Conference League, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στη Νορβηγία. Ο Δικέφαλος βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 57′ και χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές στο τελευταίο 20λεπτο για να βρει την απάντηση, με τον Μπάμπα να δίνει τη λύση με δυνατή κεφαλιά και να ισοφαρίζει στο 80′, σώζοντας την παρτίδα για την ομάδα του. Πλέον, όλα θα κριθούν σε μία εβδομάδα, επί νορβηγικού εδάφους.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό, καθώς μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο ο Χατσίδης βρέθηκε απέναντι από τον Ντίνγκελαντ, από πλάγια θέση, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο. Λίγο αργότερα, στο 3’, το σουτ του Μύθου κόντραρε και πήρε επικίνδυνη τροχιά, με τον τερματοφύλακα της Μπραν να βλέπει την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Στο 7’ ο Κένι δοκίμασε το δυνατό δεξί του σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ στο 12’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν ο Έρικσεν δεν βρήκε στόχο από την καρδιά της περιοχής.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ψάχνει το γκολ. Στο 14’ ο Χατσίδης επιχείρησε σουτ με το αριστερό, αλλά ο Ντίνγκελαντ μπλόκαρε και δύο λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Σάνταμαρία, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Γιαννούλη, κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε στο 19ο λεπτό. Ο Γιαννούλης βρήκε εξαιρετικά τον αμαρκάριστο Χατσίδη στο σημείο του πέναλτι, όμως το πλασέ του νεαρού επιθετικού πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι!

Στο 22’ ο Σάνταμαρία επιχείρησε ένα χλιαρό σουτ που δεν ανησύχησε τον Ντίνγκελαντ, ενώ στο 31’ ήταν η σειρά του Τάισον να δοκιμάσει τα πόδια του. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε χωρίς δύναμη στα χέρια του γκολκίπερ της Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να δημιουργεί φάσεις και στο 33’ ο Κένι γέμισε και ο Σάνταμαρία απείλησε με γυριστή κεφαλιά. Στο 39’ ο Μύθου βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στη μικρή περιοχή, όμως δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε και ο Ντίνγκελαντ μπλόκαρε.

Στην τελευταία αξιόλογη φάση του ημιχρόνου, στο 45’, ο Ζαφείρης έκανε τη σέντρα και ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά υπό πίεση, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Ο Τάισον απείλησε, η Μπραν απάντησε

Με τον ΠΑΟΚ να αναζητά το γκολ που θα του έδινε το προβάδισμα, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλή στιγμή για τον Δικέφαλο. Στο 51ο λεπτό, ο Τάισον δοκίμασε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Ντίνγκελαντ.

Η Μπραν, ωστόσο, άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Στο 55’ οι Νορβηγοί έχασαν σπουδαία ευκαιρία, όταν ο Ντε Ρούβε βρέθηκε ολομόναχος στη μικρή περιοχή, αλλά μπερδεύτηκε και δεν κατάφερε να πλασάρει, με τον ΠΑΟΚ να αποφεύγει το γκολ.

Ο Έρικσεν «πάγωσε» την Τούμπα

Η προειδοποίηση της Μπραν δεν άργησε να μετατραπεί σε γκολ. Στο 57ο λεπτό, ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Έρικσεν με ψύχραιμο αριστερό πλασέ νίκησε τον Παβλένκα, γράφοντας το 0-1 για τους φιλοξενούμενους.

Ο ΠΑΟΚ πλέον έπρεπε να αντιδράσει και να βρει το γκολ της ισοφάρισης, προκειμένου να μην ταξιδέψει στη Νορβηγία με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Δικέφαλος προσπάθησε να ανεβάσει την πίεσή του και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ισοφάριση. Στο 69’ ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο και η μπάλα έφυγε άουτ.

Τα λεπτά περνούσαν και ο ΠΑΟΚ εξακολουθούσε να αναζητά τη μεγάλη φάση. Η λύση, τελικά, ήρθε από την άμυνά του.

Μπάμπα… από μηχανής Θεός!

Στο 80ό λεπτό, ο Λουσέ ανέλαβε την εκτέλεση του κόρνερ και έστειλε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Εκεί βρέθηκε ο Μπάμπα, ο οποίος πήδηξε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ είχε πλέον επιστρέψει στο παιχνίδι και στα τελευταία λεπτά προσπάθησε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Άγγιξε το 2-1 ο ΠΑΟΚ

Στο 87’ ο Δικέφαλος έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ. Ο Ζαφείρης βρήκε εξαιρετικά τον Εντιαγέ στο ύψος του πέναλτι, όμως το πλασέ του Σενεγαλέζου δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελε και μπλόκαρε ο Ντίνγκελαντ.

Το 1-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΠΑΟΚ να αποφεύγει την ήττα χάρη στην κεφαλιά του Μπάμπα. Πλέον, όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νορβηγίας, σε μία εβδομάδα, όπου οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Γιαννούλης (65′ Μπάμπα), Σανταμαρία (65′ Τέιλορ), Ζαφείρης, Χατσίδης, Καμαρά (77′ Σορετίρε), Τάισον (65′ Λουσέ), Μύθου (56′ Εντιαγέ).

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Ντε Ρούβε, Πάλεσεν, Ντράγκσνες, Σόλτβεντ, Πέντερσεν (86′ Κιάρτανσον), Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Φίνε (90’+3′ Ρέμε), Γκούντμουντσον.

Πηγή: metrosport.gr