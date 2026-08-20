“Απόβαση” μεταναστών σε παραλία της Ισπανίας: Τρομοκρατήθηκαν οι λουόμενοι – Δείτε βίντεο
Έκπληκτοι παρακολουθούσαν οι λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία της ισπανικής περιφέρειας της Μούρθια, όταν ένα σκάφος με δεκάδες μετανάστες πλησίασε τις ισπανικές ακτές.
Οι επιβαίνοντες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα και να βγαίνουν στην παραλία, μπροστά στα μάτια των τουριστών.
Όπως φαίνεται στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, διακινητές φέρονται να αφήνουν δεκάδες μετανάστες στηνισπανική ακτή.
🇪🇸 You've heard a lot about illegal immigrants storming across the border from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 20, 2026
But this happened yesterday in Spain's Murcia region
At what point do we get to say that Europe is being invaded?
And more importantly, when is the EU going…
Τα συγκεκριμένα πλάνα δείχνουν περισσότερους από 60 μετανάστες να πηδούν από ταχύπλοο στον όρμο της Λα Μάνγκα στη Μούρθια.
😳 In front of stunned tourists: a boat carrying dozens of migrants landed directly on a beach in Spain’s Murcia region— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026
According to witnesses, some people began hurriedly gathering their belongings and leaving the beach, while others called the police.
After reaching the… pic.twitter.com/WukeLfRiuI
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ορισμένοι λουόμενοι μάζεψαν βιαστικά τα πράγματά τους και αποχώρησαν, ενώ άλλοι ειδοποίησαν την αστυνομία.
Μετά την άφιξή τους στην ακτή, οι μετανάστες διασκορπίστηκαν γρήγορα και κατευθύνθηκαν προς κοντινές πόλεις. Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και η Εθνική Αστυνομία ξεκίνησαν επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους.