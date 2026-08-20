Κίεβο: Στους 16 οι νεκροί και πάνω από 40 οι τραυματίες από τα ρωσικά πλήγματα

Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως η έλλειψη αναπλήρωσης των ουκρανικών αποθεμάτων σε πυραύλους αεράμυνας από τους συμμάχους της χώρας έχει ανθρώπινο κόστος.

Emergency response efforts are currently underway following the Russian strike on the capital and the cities of Kyiv region. More than 600 first responders from the State Emergency Service of Ukraine and police officers are involved in the work in Kyiv, Brovary, and Boryspil. I… pic.twitter.com/uEzcyt5dyB August 20, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η Ρωσία, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης νυχτερινής επιδρομής, χρησιμοποίησε δεκάδες πυραύλους κρουζ, βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους, καθώς και 168 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Emergency crews have been working at the sites of Russian strikes since overnight. It was a massive attack – the Russians had been preparing for a long time, combining different types of ballistic missiles, cruise missiles, and drones, aiming to cause as much damage as possible… pic.twitter.com/zvOkAwgNlf August 20, 2026

Η ίδια πηγή ενημέρωσε ότι σχεδόν το 90% των drones και η πλειονότητα των πυραύλων κρουζ εξουδετερώθηκαν. Ωστόσο, δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων που ερρίφθησαν ή για το εάν κάποιοι από αυτούς αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Στη συνοικία Σολομιάνσκι του Κιέβου, οι ανώτεροι όροφοι ενός εννιαώροφου κτιρίου υπέστησαν καταστροφές, με την πλειονότητα των 15 θυμάτων της πρωτεύουσας να καταγράφεται εκεί, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα ώστε η Παρασκευή να ανακηρυχθεί ημέρα πένθους.

😭 “Oh my God, why?…”



A woman asks rescuers whether they have seen her grandson, who was on the seventh floor of his home when a Russian ballistic missile struck Kyiv. Until the very end, she hopes he is still alive.



But rescuers then carry the body of her grandson out of the… https://t.co/DuhKH4N0JN pic.twitter.com/HHDQmqEHPr — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026

Ο δήμαρχος Κλίτσκο πρόσθεσε ότι ζημιές αναφέρθηκαν και σε δύο ακόμη περιοχές, όπου στόχος έγιναν ένα σχολείο, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, καθώς και μη οικιστικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι η Μόσχα πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με drones στο Κίεβο και την περιφέρειά του, στοχεύοντας εγκαταστάσεις παραγωγής εξαρτημάτων για drones, μία στρατιωτική αποθήκη, έναν κόμβο ανεφοδιασμού και άλλους στόχους.

Με δεδομένη την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους τους τελευταίους μήνες, ο Πρόεδρος Ζελένσκι έχει απευθύνει έκκληση στους συμμάχους για την ενίσχυση των ουκρανικών αποθεμάτων σε πυραύλους αναχαίτισης Patriot, που αποτελούν το μοναδικό οπλικό σύστημα στο οπλοστάσιο της χώρας με δυνατότητα κατάρριψης βαλλιστικών πυραύλων.