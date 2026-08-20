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Κίεβο: Στους 16 οι νεκροί και πάνω από 40 οι τραυματίες από τα ρωσικά πλήγματα

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THESTIVAL TEAM

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Οι ρωσικές βομβιστικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων και τον τραυματισμό άνω των 40.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως η έλλειψη αναπλήρωσης των ουκρανικών αποθεμάτων σε πυραύλους αεράμυνας από τους συμμάχους της χώρας έχει ανθρώπινο κόστος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η Ρωσία, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης νυχτερινής επιδρομής, χρησιμοποίησε δεκάδες πυραύλους κρουζ, βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους, καθώς και 168 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Η ίδια πηγή ενημέρωσε ότι σχεδόν το 90% των drones και η πλειονότητα των πυραύλων κρουζ εξουδετερώθηκαν. Ωστόσο, δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των βαλλιστικών πυραύλων που ερρίφθησαν ή για το εάν κάποιοι από αυτούς αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Στη συνοικία Σολομιάνσκι του Κιέβου, οι ανώτεροι όροφοι ενός εννιαώροφου κτιρίου υπέστησαν καταστροφές, με την πλειονότητα των 15 θυμάτων της πρωτεύουσας να καταγράφεται εκεί, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα ώστε η Παρασκευή να ανακηρυχθεί ημέρα πένθους.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο πρόσθεσε ότι ζημιές αναφέρθηκαν και σε δύο ακόμη περιοχές, όπου στόχος έγιναν ένα σχολείο, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, καθώς και μη οικιστικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι η Μόσχα πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με drones στο Κίεβο και την περιφέρειά του, στοχεύοντας εγκαταστάσεις παραγωγής εξαρτημάτων για drones, μία στρατιωτική αποθήκη, έναν κόμβο ανεφοδιασμού και άλλους στόχους.

Με δεδομένη την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους τους τελευταίους μήνες, ο Πρόεδρος Ζελένσκι έχει απευθύνει έκκληση στους συμμάχους για την ενίσχυση των ουκρανικών αποθεμάτων σε πυραύλους αναχαίτισης Patriot, που αποτελούν το μοναδικό οπλικό σύστημα στο οπλοστάσιο της χώρας με δυνατότητα κατάρριψης βαλλιστικών πυραύλων.

Πόλεμος Ουκρανία

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