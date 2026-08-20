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Συνεχίζεται το τουρκικό κρεσέντο προκλητικότητας – Και το υπουργείο Άμυνας αντιδρά για το χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση με την Ελλάδα και σε καθημερινή βάση επιχειρεί να «γκριζάρει» το Αιγαίο.

Μια ημέρα μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αντέδρασε στην ανακοίνωση της χώρας μας για το Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

«Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Και συνεχίζει: «Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη θέση μας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Επιπλέον, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».

Ελληνοτουρκικά

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