ΚΚΕ: Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, σχολιάζει με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Όπως επισημαίνει: «Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία απορρίπτεται το δίκαιο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνταν και οι προηγούμενες, και αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν σταθερά την ίδια αντιλαϊκή πολιτική.

Πρόκειται για μια απόφαση που νομιμοποιεί τη διατήρηση των περικοπών που επιβλήθηκαν και στους δημοσίους υπαλλήλους από όλες τις κυβερνήσεις, επιβεβαιώνοντας τον μόνιμο χαρακτήρα των αντιλαϊκών μέτρων των μνημονίων, παρά τους ισχυρισμούς διαχρονικά των κυβερνήσεων».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση τονίζει πως: «Η επίκληση του ευρωπαϊκού δικαίου και της δημοσιονομικής σταθερότητας αποδεικνύει ότι η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, αποτελεί κοινή στρατηγική, ανεξάρτητα ποια κόμματα κάθε φορά την υλοποιούν.

Προκλητική, επίσης, είναι και η επίκληση των δημοσιονομικών αντοχών, όπως και ο ισχυρισμός ότι η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού δεν απειλεί την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, όταν οι εργαζόμενοι παίρνουν έναν μισθό ντροπής που εξανεμίζεται από τη συνεχή ακρίβεια, την ίδια στιγμή που οι επιχειρηματικοί όμιλοι απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και προνόμια δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους, τους καλεί να δυναμώσουν την οργάνωση στα σωματεία τους και να εντείνουν τον αγώνα τους απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες για τα κέρδη των λίγων».